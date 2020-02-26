دلال سلامة: الاحتلال يُسابق الزمن لتكريس الوقائع على الأرض وفق (صفقة القرن)

وأضافت في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، أن هناك محاولات أمريكية مستمرة؛ لحرف بوصلة المجتمع الدولي؛ لتبنيه حلول وفق إعلان نتنياهو- ترامب، ووضع تفسيرات أخرى وفقاً للإرادة الأمريكية، حيث أصبح

العالم يبحث عن إرضاء الولايات المتحدة في تجاوز لقرارات الشرعية الدولية.



وطالبت سلامة بوضع آلية دولية لإنهاء الاحتلال، ومقاومة غطرسته، في ظل الزج بالدول العربية في إطارالتطبيع مع الاحتلال.



وأكدت سلامة على أن شعبنا، سيبقى يتصدى للاحتلال، رغم كل محاولات فرض الوقائع على الأرض من نية الاحتلال ضم الأغوار وإقامة مستوطنات جديدة في الخليل، مشيرة إلى أننا يجب علينا تصعيد وتيرة مواجهة الاحتلال في كل مكان من أرضنا

المحتلة.

رام الله - دنيا الوطنقالت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، دلال سلامة، إنشعبنا وقيادته أمام مرحلة بالغة الخطورة، وأن الاحتلال يسابق الزمن لتكريس الوقائع على الأرض وفق مؤامرة نتنياهو- ترامب.