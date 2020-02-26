طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الخميس

وأكدت الوزارة على أن أهمية التواجد صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشيرة إلى أن إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.



وشددت على أنه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط، وعلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.



كما أكدت "الداخلية" على أهمية إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الخميس.وقالت في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن السفر للمتبقي من الحافلة الثالثة، بالإضافة إلى الحافلتين الرابعة والخامسة من كشف (2020/6).