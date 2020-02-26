حدث في الخليل.. "شلبية" ذات الـ76عامًا تحصل على أولى خطوات رخصة القيادة





















رام الله - دنيا الوطنلا تقل أبداً أن الوقت تأخر، وأن الأوان فات، هي إحدى الأمثلة الإنجليزية المُلهمة التي طبقتها السيدة شلبية حجازي (76 عاماً)، من مدينة الخليل.حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً للسيدة شلبية، وقد حققت أحد أحلام حياتها أخيراً، بدعم من زوجها السيد سعيد.لم تتخل شلبية عن حلمها بتعلم قيادة السيارة، والحصول على رخصة، وقد حققت ذلك، كما يظهر في الصور التي نشرها نشطاء على صفحاتهم، نقلاً عن الإعلامي مصعب شاور.وذكروا أن شلبية اجتازت امتحان القيادة النظري، وتبقى أن تجتاز الامتحان العملي.وظهر زوجها في تقرير لصحيفة "الحدث"، وهو يتحدث عن دعمها قائلاً: "أريدها أن تخدم نفسها بنفسها، فأنا لست دائماً لها".أما شلبية، فقالت أنها لا ترى أن هناك فرقاً بين الرجال والنساء، وأنها مُتحمسة لقيادة السيارة لزيارة أقربائها وأولادها وصديقاتها.ووجهت رسالة إلى النساء بألا يستسلمن للواقع، وأن يتحلين بالإرادة، وأن العُمر ليس عائقاً أمام أحلامنا.