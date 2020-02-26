البطنيجي: الشرطة تفتح تحقيقاً في إصابة مواطنة بطلق ناري
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي: "إن المواطنة (و. ص)، وتبلغ من العمر (24 عاماً)، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالمحافظة الوسطى، مصابة بجروح، نتيجة تعرضها لطلق ناري في البطن".
قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي: "إن المواطنة (و. ص)، وتبلغ من العمر (24 عاماً)، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالمحافظة الوسطى، مصابة بجروح، نتيجة تعرضها لطلق ناري في البطن".
وأوضح البطنيجي، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الشرطة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادثة.
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