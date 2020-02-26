البطنيجي: الشرطة تفتح تحقيقاً في إصابة مواطنة بطلق ناري





وأوضح البطنيجي، في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، أن الشرطة فتحت تحقيقاً في ملابسات الحادثة.



رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد أيمن البطنيجي: "إن المواطنة (و. ص)، وتبلغ من العمر (24 عاماً)، وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى، بالمحافظة الوسطى، مصابة بجروح، نتيجة تعرضها لطلق ناري في البطن".