مجدلاني: من يريد الحفاظ على حل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطينية بحدود 67





وأشاد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الأربعاء، بالإدانات الدولية لإعلانات الضم الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة، مؤكداً أنه آن الأوان لكل من يعترف بحل الدولتين، ويتمسك به أن يعترف بالدولة الفلسطينية باعتبار أنه لا يجوز أن يعترف بدولة، ويترك أخرى أو يرهن الاعتراف بالدولة الفلسطينية باعتراف إسرائيل بها أو التنازل في الحدود التي تريدها دولة الاحتلال.





وشدّد مجدلاني على أن ومن يريد إنقاذ حل الدولتين عليه الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لردع إسرائيل، والحفاظ على الحل السياسي، إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ورادعة، حتى تشعر إسرائيل أن الغطاء

الأمريكي لها غير كافٍ لتمرير سياستها العنصرية.

السياسي لممارساتها وانتهاكاتها.