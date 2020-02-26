الرئيس الإيراني: لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان بالبلاد

الرئيس الإيراني حسن روحاني

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد، داعياً الشعب إلى "عدم الاهتمام بالشائعات".



وقال خلال اجتماع الحكومة: إن "قرار تعطيل المدارس والجامعات أو فرض أي قيود بسبب (كورونا) سيكون بعهدة اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس"، بعد أن كانت اتحادات طلابية في أكثر من 50 جامعة، أصدرت بياناً وصفت فيه قرار الرئيس باستئناف الدوام في المدارس والجامعات اعتباراً من يوم السبت بـ "الخطير".



وأضاف الرئيس الإيراني: "نحن لا نقلل أو نزيد من الإحصائيات الخاصة بـ (كورونا|)، وقد أكدت لوزارة الداخلية، وجوب الإعلان عن الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات"، وأن بلاده ستتمكن من إنتاج ملايين مستلزمات التشخيص خلال فترة وجيزة لتوزيعها على المستشفيات التي تشهد حسب قوله "انخفاضاً في أعداد المراجعين بأعراض كورونا".



وتابع: أن "مسؤولاً أمريكياً كبيراً تحدث عن فيروس (كورونا) في إيران، بينما قتل في أمريكا 16 ألف مواطن جراء الإصابة بالانفلونزا"، داعياً الإدارة الأمريكية إلى "الاهتمام بآلاف الضحايا الأمريكيين الذين قضوا بعد إصابتهم بفيروس الإنفلونزا".



وشدد روحاني على ضرورة "عدم السماح للأعداء بتحويل فيروس كورونا إلى سلاح بيدهم من أجل تعطيل العمل والإنتاج في إيران".



وتأتي تصريحات روحاني، رداً على وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي قال: إن واشنطن قلقة للغاية من أن تكون إيران قد أخفت تفاصيل حيوية بشأن انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.