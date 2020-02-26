دولي

الرئيس الإيراني: لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان بالبلاد

الرئيس الإيراني: لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان بالبلاد
الرئيس الإيراني حسن روحاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم فرض حجر صحي على أي مدينة أو مكان في البلاد، داعياً الشعب إلى "عدم الاهتمام بالشائعات".

وقال خلال اجتماع الحكومة: إن "قرار تعطيل المدارس والجامعات أو فرض أي قيود بسبب (كورونا) سيكون بعهدة اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس"، بعد أن كانت اتحادات طلابية في أكثر من 50 جامعة، أصدرت بياناً وصفت فيه قرار الرئيس باستئناف الدوام في المدارس والجامعات اعتباراً من يوم السبت بـ "الخطير".

وأضاف الرئيس الإيراني: "نحن لا نقلل أو نزيد من الإحصائيات الخاصة بـ (كورونا|)، وقد أكدت لوزارة الداخلية، وجوب الإعلان عن الأرقام الحقيقية للمصابين والوفيات"، وأن بلاده ستتمكن من إنتاج ملايين مستلزمات التشخيص خلال فترة وجيزة لتوزيعها على المستشفيات التي تشهد حسب قوله "انخفاضاً في أعداد المراجعين بأعراض كورونا".

وتابع: أن "مسؤولاً أمريكياً كبيراً تحدث عن فيروس (كورونا) في إيران، بينما قتل في أمريكا 16 ألف مواطن جراء الإصابة بالانفلونزا"، داعياً الإدارة الأمريكية إلى "الاهتمام بآلاف الضحايا الأمريكيين الذين قضوا بعد إصابتهم بفيروس الإنفلونزا".

وشدد روحاني على ضرورة "عدم السماح للأعداء بتحويل فيروس كورونا إلى سلاح بيدهم من أجل تعطيل العمل والإنتاج في إيران".

وتأتي تصريحات روحاني، رداً على وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي قال: إن واشنطن قلقة للغاية من أن تكون إيران قد أخفت تفاصيل حيوية بشأن انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.

أخبار ذات صلة

إجراء جديد من دول الإتحاد الأوروبي بشأن فيروس (كورونا)

إجراء جديد من دول الإتحاد الأوروبي بشأن فيروس (كورونا)

الصين تُعلن حصيلة جديدة لإصابات فيروس (كورونا)

الصين تُعلن حصيلة جديدة لإصابات فيروس (كورونا)

جنرال أمريكي: دور تركيا في التصدي لروسيا بالغ الأهمية

جنرال أمريكي: دور تركيا في التصدي لروسيا بالغ الأهمية

أول إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الجيش الأمريكي

أول إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف الجيش الأمريكي

مرشح للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصري وأفكر بإعادة سفارتنا إلى تل أبيب

مرشح للرئاسة الأمريكية: نتنياهو عنصري وأفكر بإعادة سفارتنا إلى تل أبيب

ايران تعلق على حادثة تنكيل الاحتلال بجثة الشهيد الناعم

ايران تعلق على حادثة تنكيل الاحتلال بجثة الشهيد الناعم

عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من روسيا والصين وتركيا والعراق بسبب إيران

عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من روسيا والصين وتركيا والعراق بسبب إيران

ترامب ينفي تلقيه أي مساعدة من أي دولة للفوز بالانتخابات المقبلة

ترامب ينفي تلقيه أي مساعدة من أي دولة للفوز بالانتخابات المقبلة

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

مُواطن يناشد الرئيس ووزيرة الصحة: &#34;رضيعي يموت أنقذوه&#34;

مُواطن يناشد الرئيس ووزيرة الصحة: "رضيعي يموت أنقذوه"

بعد سلسلة لقاءات.. المالكي يختتم زيارته لجنيف اليوم

بعد سلسلة لقاءات.. المالكي يختتم زيارته لجنيف اليوم

دلال سلامة: الاحتلال يُسابق الزمن لتكريس الوقائع على الأرض وفق (صفقة القرن)

دلال سلامة: الاحتلال يُسابق الزمن لتكريس الوقائع على الأرض وفق (صفقة القرن)

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الخميس

طالع: الكشف عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم غدٍ الخميس

خبراء أردنيون وفلسطينيون يدعون لاستراتيجية فلسطينية وأردنية وعربية مشتركة لمواجهة (صفقة القرن)

خبراء أردنيون وفلسطينيون يدعون لاستراتيجية فلسطينية وأردنية وعربية مشتركة لمواجهة (صفقة القرن)

مجدلاني: من يريد الحفاظ على حل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطينية بحدود 67

مجدلاني: من يريد الحفاظ على حل الدولتين عليه الاعتراف بدولة فلسطينية بحدود 67

&#34;الصحة&#34; تُصدر تعميمها اليومي بشأن فيروس (كورونا)

"الصحة" تُصدر تعميمها اليومي بشأن فيروس (كورونا)

إسرائيل تُغلق (معبر كرم أبو سالم) ليومين في مارس المقبل

إسرائيل تُغلق (معبر كرم أبو سالم) ليومين في مارس المقبل

منوعات

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

تعليق مُفاجئ لوائل كفوري بعد إعلان نوال الزغبي طلاقها رسمياً

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

رسائل غزل متبادلة بين ديانا كرزون وخطيبها

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: &#34;فاكرة نفسها هيفاء وهبي&#34;

أحمد فلوكس يفضح فتاة طلبت منه الزواج عرفياً: "فاكرة نفسها هيفاء وهبي"

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

بعد اختفائها لسنوات.. المُطربة البريطانية دافي: تم تخديري واغتصابي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

قانوني سوري يُفجر مفاجأة عن تقرير الطب الشرعي لجثة قتيل منزل نانسي

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

شاهد: فيديو نادر لمبارك ممثلا في فيلم مصري قديم

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

هؤلاء الفنانون جسدوا الرئيس الراحل حسنى مبارك وقلدوه

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

بعد 12 عاماً من حدوثه.. نوال الزغبي تُعلن طلاقها للمرة الأولى

&#34;شوب مانجو&#34;.. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

"شوب مانجو".. محمد رمضان يتخطى أزماته بأغنية جديدة

&#34;بوسي ضربته&#34;.. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

"بوسي ضربته".. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

عربي

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

لجنة كبار المسؤولين العرب تُناقش (النووي الإسرائيلي)

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول