"الصحة" تُصدر تعميمها اليومي بشأن فيروس (كورونا)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية: إنه تم إجراء 83 فحصاً لعينات مشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)، في مختبر الصحة العامة المركزي منذ تاريخ 20 كانون الثاني/ يناير الماضي، وكانت جميعها سلبية (أي أنها غير مصابة بالفيروس).





وعممّت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، آخر المستجدات بخصوص فيروس (كوفيد 19- كورونا)، وأكدت خلو فلسطين من الفيروس حتى اليوم.



وأضافت الوزارة: في تقريرها اليومي حول فيروس (كوفيد 19- كورونا) 2019، أنه لم يتم تشخيص أي حالة إصابة بمرض (كوفيد19) في فلسطين، فيما أشارت إلى أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس (كوفيد19) عالمياً 80239 منها 2459 سجلت خارج الصين (في 33 دولة)، وبلغ عدد الوفيات 2666 في الصين و34 خارج الصين، استناداً إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية، حتى نهاية يوم 25/2/2020.



وشددت الوزارة على أن الممنوعين من دخول فلسطين، هم السياح والزوار القادمون من الدول التالية: الصين، وهونغ كونغ، وكوريا الجنوبية، ومكاو، وسنغافورة، والعراق، وإيران، وسوريا، ولبنان.



وتابعت: أن الحجر الصحي، سيطبق على المواطنين الفلسطينيين والزائرين القادمين من الدول التالية: الصين، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، واليابان، ومكاو، وسنغافورة، وتايوان، وتايلاند، وهونغ كونغ، وإيران، وسوريا، ولبنان، والفلبين، والعراق، وإيطاليا، حيث يجب أن يخضعوا للحجر الصحي لمدة (14) يوماً بدءاً من آخر يوم أقاموا فيه في هذه الدول.

رام الله - دنيا الوطن