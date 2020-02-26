إسرائيل تُغلق (معبر كرم أبو سالم) ليومين في مارس المقبل

أعلنت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع التابعة للإدارة العامة للمعابر والحدود، أنها أبلغت شركات القطاع الخاص، بقرار الحكومة الإسرائيلية، بإغلاق (معبر كرم أبو سالم) ليومين في شهر آذار/ مارس المقبل.





وأضافت: أن إسرائيل ستغلق المعبر يوم الثاني من آذار/مارس الجاري، وذلك بسبب الانتخابات الإسرائيلية، ويوم الثلاثاء العاشر من نفس الشهر، وذلك بسبب "عيد المساخر".





من جهة أخرى، قال المكتب الإعلامي لـ (معبر بيت حانون)، اليوم الأربعاء: إن المعبر مفتوح بشكل جزئي منذ صباح اليوم، لمغادرة الحالات المرضية، وفلسطينيي عام 48، والشخصيات الأجنبية المنسق لها، من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً.



كما سيفتح المعبر بشكل جزئي لعودة كافة القادمين من جميع الفئات، التي يتم وصولها للمعبر، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 8:00 مساء.

رام الله - دنيا الوطن