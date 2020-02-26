نتنياهو: لا مفر من عملية عسكرية واسعة بغزة ونُعدّ شيئاً مُختلفاً تماماً



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، حيز التنفيذ في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، بعد جولة تصعيد، أسفرت عن استشهاد ثلاثة عناصر من حركة الجهاد الإسلامي، اثنان منهم في قصف إسرائيلي بالعاصمة السورية، دمشق.



وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد، إنها ردت على استشهاد محمد علي الناعم، في خانيونس، واثنين آخرين في سوريا، بقصف البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، بعشرات الصواريخ.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء: إنه لا مفر من عملية عسكرية واسعة في غزة، مشيراً إلى أن حكومته، "تُعد شيئاً مختلفاً تماماً عما كان سابقاً".ونقلت قناة (كان) الإسرائيلية عن نتنياهو قوله: "أنا لست سعيدًا للذهاب إلى الحرب أو لعملية عسكرية واسعة، لكن الحرب هي الخيار الأخير".