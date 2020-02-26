علوان: مساع فلسطينية لإدخال الأسمنت بدون (GRM) ولا تصاريح جديدة للعمال

معبر كرم أبو سالم

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خاص دنيا الوطن

أكد رئيس المجموعة الاقتصادية، درار علوان، أنه يوجد مساع فلسطينية حثيثة لانهاء نظام ادخال الأسمنت عبر نظام "السيستم" (GRM) عبر الدخول الحر كما حدث مؤخرًا، لافتًا إلى رئيس هيئة الشؤون المدنية في قطاع غزة، صالح الزق، ورئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل استطاعا في الآونة الأخيرة الضغط على الجانب الإسرائيلي والأمم المتحدة من أجل انهاء هذا الملف الممتد منذ 6 أعوام.



وقال علوان لـ"دنيا الوطن": إن نظام (GRM) سينتهي في أقرب حل سياسي، لأن كل الشركات والأطراف الفلسطينية تضررت من هذا النظام، لذلك وجب الغاء النظام، مستدركًا: "لربما إسرائيل من مصلحتها الابقاء على هذا النظام، ولكن قريبًا ستبدأ مشاريع دولية في التنفيذ وسيتم ادخال الأسمنت ومواد البناء فيها بدون "السيستيم".



وأوضح أنه في ملف تصاريح العمال والتجار، أوضح أن المُعلن عنه 2000 تصريح، ولكن فعليًا تمت الموافقة فقط على 1200 تصريح، اضافة إلى 500 تصريح سابق، ليصبح الإجمالي 1700 تصريح، وليس صحيحًا أن العدد تجاوز 2000 تصريح.



وأعرب علوان عن استغرابه من قيام الغرف التجارية في قطاع غزة، بتسجيل آلاف المواطنين لعمل تصاريح جديدة، لأنه في الوقت الحالي لن يكون هنالك تصاريحًا جديدة من قبل الجانب الإسرائيلي.