قوات الاحتلال تعتقل مدير جمعية الدراسات العربية الخبير بالاستيطان خليل التفكجي

خليل التفكجي

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، مدير جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي، ورئيس الغرفة التجارية، كمال عبيدات من منزله في بيت حنيا، في القدس.



وقالت وكالة الأنباء الفللسطينية (وفا): إنه جرى اعتقال التفكجي بعد تفتيش منزله بدقة من قبل شرطة الاحتلال، كما فتشت شرطة الاحتلال منزل عبيدات وعبثت بمحتوياته.



يذكر أن التفكجي عمل في بيت الشرق قبل إغلاقه عام 2001 مديرا لدائرة الخرائط.



وكانت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، سلمت قبل أيام محافظ القدس عدنان غيث، قرارا يقضي بمنعه من التواصل أو الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع عدد من الشخصيات الفلسطينية لمدة ستة شهور، بعد استدعائه للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية بالقدس المحتلة، بعد أيّام من تسليمه قراراً بمنعه من دخول أراضي الضفه الغربية لمدة ستة شهور.