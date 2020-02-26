عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.



وأفادت مصادر محلية، أن عشرات المستوطنين، اقتحموا ساحات الأقصى انطلاقاً من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، بحسب ما جاء على موقع (الحرية نيوز).



وأغلقت قوات الاحتلال، المسجد الأقصى في وجه المصلين المسلمين، وشددت من إجراءاتها في البلدة القديمة.



وقام المستوطنون بالدخول لساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوساً دينية بشكل استفزازي، والتقطوا الصور في الساحات، وبالقرب من قبة الصخرة، على وقع الطقوس الاحتفالية الاستفزازية.