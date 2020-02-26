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ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين

ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في الكويت والبحرين
حالة طوارئ في العالم بسبب كورونا
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت البحرين، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 26 حالة، فيما قالت الكويت: إن الإصابات لديها ارتفع إلى 12 حالة.

وصرحت وزارة الصحة البحرينية، أنها تواصل كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من فيروس (كورونا) ومكافحته.

وقالت الوزارة في بيان: "إن العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 حالة في المملكة، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بالفيروس، لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأوضحت، أن "نتائج التحاليل المخبرية للحالات الجديدة، التي أجريت للمسافرين القادمين فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة للفحوص، أكدت إصابتهم بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم فوراً إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي، بمنطقة السلمانية؛ لتلقي العلاج والرعاية اللازمة، كما تم إجراء الفحوص اللازمة للمخالطين لهم على متن الرحلة، ونقل مرافقي المصابين للعزل أيضاً كإجراء احترازي، بعد التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس".

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس إلى 12 حالة، موضحة أن الحالة الجديدة المسجلة، هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وقالت الوزارة: إن جميع الحالات مستقرة، وإن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة لاستقبال المصابين بالفيروس.

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