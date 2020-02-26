المالكي: عدد الشركات العاملة بالمستوطنات يفوق ما رصده تقرير المفوضية السامية

طالب الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، باستمرار عملها على تحديث قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات، وان عدد الشركات يفوق ما تم رصده في هذا التقرير.









ورحب المالكي في تصريح وصل "دنيا الوطن"، بقرارها الذي اعتبره متسقاً مع القرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334، وقرار محكمة العدل الأوروبية، واعتبره رداً مباشراً على إعلان بومبيو حول الاستيطان، وأن الاستيطان ومنظومته، وما ينتج عنه، وما يدعمه كله غير شرعي.





وعبر عن تقديره لعمل متكب المفوضة السامية وفريقها في فلسطين وشكرها على التعاون الدائم والمثمر، حيث إن فلسطين قدمت تقاريرها إلى الآليات التعاقدية لحقوق الإنسان بما فيها تقرير (سيداو)، وحقوق الطفل، ومناهضة التمييز العنصري، وحظر التعذيب، واتفاقية حقوق الأشخاص ذووي الإعاقة.





وقد وجه المالكي دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان لزيارة فلسطين والاطلاع عن كثب على أوضاع حقوق الانسان في فلسطين، مشيراً إلى الانتهاكات الممنهجة والمستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والحملة المسعورة ضدنا بعد إطلاق ما يسمى بـ (صفقة القرن) باعتبارها ضوء أخضر لمزيد من الجرائم.



بدورها، رحبت المفوضة السامية، بالوزير المالكي، والوفد المرافق، مؤكدة أنها تُراقب حقوق الإنسان في العالم أجمع، ولن تقبل سياسة الكيل بمكيالين تجاه أي دولة بما فيها فلسطين، وأنها قد نفذت ولايتها في نشر قائمة الشركات العاملة بالمستوطنات، وأن موقف القانون الدولي واضح بشأن عدم قانونية المستوطنات، وأن الضم غير قانوني، ومحظور بالقانون الدولي.



حضر إلى جانب وزير الخارجية، د. إبراهيم خريشي، سفير دولة فلسطين لدى سويسرا، وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظماتها بجنيف، والسفير د. عمر عوض الله، رئيس إدارة الأمم المتحدة، ومنظماتها وحقوق الإنسان، وديمة عصفور، سكرتير أول في بعثة دولة فلسطين في جنيف.







رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء، بالمفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليت، حيث شكرها على إصدار تقريرها، الذي يحتوي على قاعدة البيانات للشركات العاملة مع المستوطنات، وأثنى على شجاعتها والتزامها بولايتها التي أنيطت بها بناء على قرار مجلس حقوق الإنسان، الأمر الذي يعيد الثقة بالمنظومة الدولية، ويمنح عدالة جزئية بالإمكان المراكمة عليها لإحقاق حقوق الشعوب الأصيلة، وغير القابلة للتصرف.