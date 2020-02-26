محكمة الصلح برام الله تبرئ رئيسي بلديتي رام الله والبيرة من تهمهما

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت محكمة الصلح في رام الله، اليوم، قراراً ببراءة رئيسي بلدية رام الله، م. موسى حديد، وبلدية البيرة، عزام إسماعيل من التهم التي وجهت لهما سابقاً، والمتعلقة بترخيص بعض الحرف، وعلى وجه التحديد مكاتب تعليم قيادة السيارات.



وبحسب ما وصل "دنيا الوطن"، من معلومات، فقد جاء القرار بعد أن قضت المحكمة الدستورية، بقانونية الخطوات التي اتبعتها

البلدية، والتي أجازت للهيئات المحلية الترخيص وفق الأنظمة التي صدرت، وأية أنظمة كانت سارية، ولم تتعارض مع النظام المصادق عليه.