بلدية جباليا النزلة تعقد مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد

رام الله - دنيا الوطنعقدت في بلدية جباليا النزلة، أمس الثلاثاء 25 شباط/ فبراير، مراسم تسليم واستلام المجلس البلدي الجديد.وتمت عملية التسليم والاستلام بين رئيس البلدية السابق عصام جودة والرئيس الجديد مازن النجار، بحضور وفد من وزارة الحكم المحلي يترأسه وكيل الوزارة إبراهيم رضوان، وأعضاء المجلس البلدي السابق والجديد.وأشاد إبراهيم رضوان، بأداء المجلس البلدي السابق برئاسة عصام جودة، وبجهوده في خدمة سكان المدينة طيلة الفترة الماضية، رغم الظروف الصعبة، متمنيًا التوفيق للمجلس البلدي الجديد في أداء مهامه والارتقاء بخدماتها البلدية المقدمة للمواطنين.من ناحيته؛ شكر مازن النجار المجلس البلدي السابق، ورئيسه عصام جودة، قائلا إننا اليوم نستلم مؤسسة قوية، وسوف نبني ونراكم على النجاحات التي حققوها، مؤكدا عزم المجلس الجديد على الاستفادة من إنجازات السابقين، والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها.من جهته؛ أكد عصام جودة أن المجلس البلدي السابق عمل في أجواء وظروف استثنائية، وشكر أعضاء المجلس السابق على أدائهم ودورهم في خدمة المجتمع، كما شكر طواقم البلدية التي تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين، متمنيًا التوفيق لرئيس وأعضاء المجلس الجديد في أداء هذه المهمة.وفي نهاية اللقاء؛ جرى التوقيع على محضر استلام المجلس البلدي الجديد بشكل رسمي.يذكر أن المجلس البلدي الجديد يترأسه المدير السابق في شركة الاتصالات الفلسطينية بالتل مازن عبد النجار، ويضم في عضويته كلاً من: كمال العبد الكحلوت، وخليل محمد البرش، وصالح محمود سليمان، ونجاح عبد الله نبهان، وإياد عمران نصر، وعماد إسماعيل مطر، ومراد أبو مراد، وإيمان أبو عيطة.