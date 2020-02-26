نفتالي بنيت: سنشن حملة عسكرية بالوقت المناسب لإعادة بناء غزة من جديد

قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت: إنه في الوقت والظروف المناسبة ستشن إسرائيل حملة عسكرية لإعادة بناء قطاع غزة من جديد.



وأوضح في تصريحات لقناة (كان): أنه بعد الحملة سيم اتخاذ إجراءات جريئة تهدف إلى استتباب الهدوء في الجنوب بالكامل، مشيراً إلى أن إسرائيل ستشن الحملة بعد الانتهاء من إعدادها ولن تنجر إلى معركة مع القطاع.



وأعرب بينت عن سعادته بعد قيام الجيش بالرد على إطلاق الصواريخ من غزة، في العاصمة السورية، دمشق، وقال: "أنا مسرور للغاية؛ لأننا قمنا بالرد على إطلاق الصواريخ علينا من خلال الاغتيال في دمشق".



وأضاف بينت: "لقد قتلنا ثمانية، بعضهم في دمشق، والبعض الآخر في غزة، لقد صرّحت أنا ورئيس الوزراء بوضوح، أننا أعددنا خطة معركة مختلفة للغاية، وسنعمل عليها قريبًا، ولن يكون هناك أي مانع لها، الهدف هو إعادة الهدوء التام".



وتابع وزير الجيش الإسرائيلي: "المعركة ستكون مختلفة والطريقة مختلفة، لأن الوضع في الجنوب لا يُطاق منذ 20 عامًا ونريد إصلاحه- إنها مسؤوليتنا كحكومة".



ووقال بينت بشأن قراره بعدم الرد بقوة في الجولة الأخيرة: "نحن ننتظر اللحظة المناسبة لتنفيذ عمل نحن نبادر به وننفذه في الوقت المناسب، حتى ذلك الحين أريد تجنب أكبر قدر ممكن من الجولات فهي لا تساعدنا".



رام الله - دنيا الوطن