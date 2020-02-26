راصد: مرتفع جوي جديد تشهده الأراضي الفلسطينية اليوم

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خاص دنيا الوطن

أكد الراصد الجوي الفلسطيني، ليث العلامي، أن الأراضي الفلسطينية ستشهد اليوم، حالة من الاستقرار الجوي، وسيكون امتداد لمرتفع جوي جديد على المنطقة.



وأضاف العلامي لـ "دنيا الوطن": أن درجات الحرارة، سترتفع نتيجة لانسحاب تدريجي للكتلة الهوائية الباردة، التي أثرت على الأراضي الفلسطينية، وأن درجات الحرارة ستصل في المناطق الجبلية إلى (17) درجة مئوية، والمناطق الساحلية إلى (21) درجة مئوية، والسماء صافية.



ويذكر، أن الأراضي الفلسطينية، شهدت بالأمس، منخفضاً جوياً، وكانت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار المحلية المتفرقة على بعض المناطق؛ نتيجة تيارات هوائية غربية باردة، أثرت على المنطقة، وعملت على وجود زخات من الأمطار، حتى الساعات الأولى من النهار.