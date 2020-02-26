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شؤون فلسطينية

"التنمية": فتحنا بوابة المساعدات الموحدة لطلاب الجامعات ولسنا شركاء بملف المنحة القطرية

"التنمية": فتحنا بوابة المساعدات الموحدة لطلاب الجامعات ولسنا شركاء بملف المنحة القطرية
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن
أكد أكرم الحافي، الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية، في وزارة التنمية، أن الوزارة فتحت بوابة المساعدات الموحدة في الوزارة لطلاب الجامعات؛ للإطلاع على أوضاعهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.

وأوضح الحافي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك يأتي للتخفيف عن الطلاب، وأنه جاري العمل على شمول القرار كل الجامعات الفلسطينية بقطاع غزة، مشيراً إلى أن ذلك سيكون خلال اليومين المقبلين.

وأضاف الحافي: "خلال اليومين المقبلين، سيتم الانتهاء بشكل كامل من هذا الملف"، مشيراً إلى أن الوزارة لا علاقة لها بملف المنحة القطرية، التي يجري صرفها بقطاع غزة.

وتابع الحافي: "لا علاقة لنا بملف المنحة القطرية، ونحن جئنا من خلال تكليف وزير التنمية الاجتماعية، الدكتور أحمد مجدلاني، لاستكمال بعض البرامج التي يتم تطبيقها في قطاع غزة، وأهمها برنامج المساعدات النقدية، وكافة البرامج قيد البحث مع الجهات المختصة في قطاع غزة". 

وأكمل الحافي: "ما يمكن تطبيقه، ستكون الوزارة جاهزه لتطبيقه بشكل فوري، أما بعض الأمور التي تخص حكومة حماس بغزة وتحديداً المنحة القطرية لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد، ولم نكن شركاء بهذا البرنامج". 

واستطرد الحافي: "منذ بداية صرف المنحة القطرية، وحكومة حماس بغزة، هي الجهة التي تديرها، ولا نتدخل في الأسماء، ولا آلية الصرف ولا أي شي بالقضية".

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، أنه سيتم فتح بوابة المساعدات لطلبة الجامعات والكليات بقطاع غزة، لكي يتمكنوا من فحص الطلبة المسجلين ضم قوائم وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك في إطار العمل المستمر لخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة لأهلنا في القطاع، وبتعليمات واضحة من وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني.

جاء ذلك، عقب لقاء وفد من وزارة التنمية الاجتماعية، ضم الوكيل المساعد لشؤون المحافظات الجنوبية، أكرم الحافي، وجهات الاختصاص بالوزارة مع  جامعة الاقصى، وهيئة التأمين والمعاشات، وجمعية رجال الأعمال.

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