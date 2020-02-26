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شؤون فلسطينية

فلسطين تمنع دخول سياح خمس دول بسبب فيروس (كورونا)

فلسطين تمنع دخول سياح خمس دول بسبب فيروس (كورونا)
إجراءات وقائية في جميع أنحاء العالم جراء فايروس كورونا
خاص دنيا الوطن
أفاد د. علي عبد ربه، مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، أنه تم منع دخول سياح من خمس دول آسيوية إلى فلسطين، بسبب تفشي فيروس (كورونا) فيها.

وأشار في تصريح مقتضب لـ "دنيا الوطن"، إلى أنه وفقاً لبيان أصدره مكتب وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، تم منع دخول مواطني كل من: الصين وتايلاند وسنغافورة وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ ومنطقة ماكاو، إلى فلسطين بسبب تفشي الفيروس فيها.

وكانت "الصحة"، قد أفادت أن نتائج الفحص للمريضة المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)، في مجمع فلسطين الطبي، ظهرت عند الساعة الواحد والنصف من منتصف الليل.

وأشار طريف عاشور، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، في تصريح نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن نتائج فحص المريضة المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)، كانت سلبية، مؤكداً في الوقت ذاته أن فلسطين خالية من فيروس (كورونا)، (كوفيد 19).

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