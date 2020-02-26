حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من الضفة والقدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات، الليلة الماضية وفجر اليوم، طالت عدداً من المواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.



وأفادت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اعتقلت فجر اليوم المواطن المقدسي سائد الحتاوي ونجله زهير، بعد إقتحام منزلهما في بلدة الرام شمال القدس، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وفي بيت لحم، أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل شادي علي محمد حساسنه (34 عاما)، بعد دهم وتفتيش منزله في منطقة الكركفة وسط بيت لحم.



وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال دهمت منزلين في مخيم عايده شمال بيت لحم وفتشتهما، يعودان للمواطنين ياسين أبو سرور والأسير المحرر مصطفى إبراهيم قنيص.



وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن فراس التميمي بعد اقتحام منزله في قرية دير نظام شمال غرب المحافظة، علما أنه والد الشهيد مصعب التميمي، الذي ارتقى في كانون الثاني العام 2018.



وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الغصون وبلدة ضاحية شويكة شمال المدينة بعدد من الآليات، ودهمت عددا من المنازل وفتشتها وخربت في محتوياتها، وحققت مع عدد من ساكنيها ميدانيا دون أن يبلغ عن اعتقالات.