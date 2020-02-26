"الاقتصاد": إنجاز المنحة الخاصة بإعادة تطوير البنية التحتية لمدينة غزة الصناعية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة، أنجزت منحة الاتحاد الأوروبي الخاصة بإعادة تطوير وتأهيل البنية التحتية في مدينة غزة الصناعية، بقيمة 2.5 مليون دولار.



وبينّت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، ان المنحة شملت انشاء بئري مياه لضخ 400 ألف لتر يوميا، وترميم وإنشاء 8 غرف من غرف المحولات الكهربائية المدمرة في العدوان الأخير على قطاع غزة، لتغطية المنطقة بنحو 12 ميجاوات من الكهرباء، إضافة إلى إعادة تأهيل وتطوير محطة تحلية المياه لإنتاج 1920 كوبا يوميا، وتطوير محطة الصرف الصحي الرئيسية لتصريف مليون لتر من المياه العادمة يوميا، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وفي مجال دعم المستثمرين، أوضحت الوزارة أن العمل جار لاستكمال إجراءات تطبيق منحة الاتحاد الأوروبي لاستقطاب مستثمرين جدد، وتم اعتماد مبلغ 7.5 مليون دولار.



وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية علي شعث، إن الهيئة ساعدت عبر الجهات ذات العلاقة بتمكين بعض المستثمرين من تصدير بضائعهم للعالم الخارجي عن طريق معبر كرم أبو سالم.



وأضاف ان الهيئة قامت باستيعاب شركات جديدة للمدينة الصناعية واستقطاب صناعات نوعية مثل صناعات الأدوية، وصناعات غذائية نوعية، ومطبعة آلية، وبلغ عدد المصانع والشركات العاملة في المدينة الصناعية حوالي 51 مصنعا وشركة.



وبين شعث ان المدينة الصناعية استقطبت حجم عمالة عالٍ مقارنة بباقي مناطق قطاع غزة، ويتردد عليها نحو 1500 عامل يومياً للعمل بشكل مباشر، فيما استفاد منها حوالي 3200 عامل بشكل غير مباشر.



ويبلغ إجمالي المساحات المؤجرة حوالي 90.330 مترا مربعا ما بين بركسات جاهزة وأرض فضاء، في حين بلغ مجموع الاستثمارات من طرف المصانع والشركات في مدينة غزة الصناعية لعام 2018 حوالي 62.180.000 دولار.