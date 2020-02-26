الصحة: فحص المريضة المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا) سلبي وفلسطين خالية منه

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد الدكتور طريف عاشور، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن نتائج الفحص المريضة المشتبه بإصابتها بفيروس (كورونا)، في مجمع فلسطين الطبي، ظهرت عند الساعة الواحد والنصف من منتصف الليل.



وأشار عاشور، في تصريح نشره على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن نتائج الفحص كانت سلبية، مؤكدا في الوقت ذاته أن فلسطين خالية من فيروس (كوفيد 19).



يشار إلى أن وفداً من كوريا الجنوبية، زار قبل عدة أيام، عدة محافظات بفلسطين، وكان مشتبه بحمله لفيروس كورونا.