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شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب

شاهد: رسالة خطية من أرملة القذافي لدونالد ترامب
معمر القذافي
رام الله - دنيا الوطن
نشرت قناة (روسيا اليوم) محتوى وثيقة قالت إنها تمثل رسالة كتبتها صفية فركاش، أرملة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بخط يدها، ردت فيها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مطالبته تمديد العقوبات على عائلة القذافي وتجميد أصولها.

وقالت صفية فركاش: "من الذي يسبب التهديد، هل هم الثلاث الذين قتلتموهم عملاء وجواسيس أمريكا، أو الأسرى الثلاثة"، في إشارة إلى سيف الإسلام، وهانيبال، والساعدي.

وأضافت: "عندما تسمعون أن الشعب يلتف حول سيف الإسلام، تركضون إلى الجنايات الدولية تتهمونه زورا وبهتانا وكذبا، وتشوهون عائلة القذافي بأنها تملك المليارات فأين هي.. أخرجوا أي إثبات"، مضيفة أنها تنتظر ردا على كلامها.واختتمت رسالتها: "إذا من هو الإرهابي؟".

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من الكونغرس، تمديد العقوبات على عائلة القذافي، وتجميد أصولها.

وفي خطاب وجهه إلى الكونغرس، طالب ترامب بتمديد العقوبات المفروضة على عائلة القذافي وشركائه عاما إضافيا، من أجل منع تحويل أصول البلاد، واعتبر أن الوضع في ليبيا ما زال يشكل تهديدا غير عادي، وغير طبيعي بالنسبة للأمن القومي، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.



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