الاحتلال يصادر آلات خراطة ويفتش عدة منازل بالخليل

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

صادرت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاربعاء، آلات خراطة من ورشة حدادة بالخليل، وفتشت عدة منازل في بلدتي البرج، وسعير جنوب وشرق الخليل.



وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال داهمت ورشة حدادة في منطقة الفحص جنوب المدينة، وصادرت آلات الخراطة الخاصة بها وحطمت معداتها، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.



كما فتشت عدة منازل في بلدة البرج جنوب الخليل عرف من أصحابها محمد العواودة، وكايد عمايرة، كما داهمت بلدة سعير شرقا وفتشت منزل المواطن حاتم حسن جرادات، وعبثت بمحتويات تلك المنازل.