جرافات اسرائيلية تتوغل بشكل محدود شرق خانيونس جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

توغلت عدد من الجرافات العسكرية التابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بشكل محدود، شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.



وفي التفاصيل، فقد توغلت أربع جرافات عسكرية، وجرار زراعي للاحتلال الاسرائيلي، يحمل سلك شائك، لمسافة محدودة، شرق خزاعة شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.



وشهدت منطقة شرق خانيونس، قبل ايام حالة من التوتر، بعدما أقدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، على اطلاق النار تجاه الشاب محمد الناعم، مما أسفر عن استشهاده.



بعد ذلك اقتربت جرافة تابعة لجيش الاحتلال الاسرائيلي، تجاه جثة الشاب الناعم، ومثلت بجثته، في حادثة ادت الى تصعيد عسكري في قطاع غزة استمر ثلاثة ايام.