بعد انتشار (كورونا).. سفير فلسطين بإيران: ندعو السلطة لإيجاد حلولٍ لمغادرة الفلسطينيين

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن

أكد سفير فلسطين في إيران، صلاح الزواوي، أن الطلاب الفلسطينيين المتواجدين في طهران، يواجهون مشكلة بسبب عدم قدرتهم على المغادرة، نتيجة رفض تركيا هبوطهم في أراضيها، للعودة من خلال طيرانها إلى الأراضي الفلسطينية.



وقال الزواوي لـ"دنيا الوطن": إن الشاب مجدي جبر من مدينة غزة، حصل على درجة الماجستير من إيران، ويُريد العودة مُجددًا لغزة، بعد انتهاء تعليمه، وذهب إلى تركيا للتنقل عبر خطوطها وصولًا إلى غزة.



وأوضح أن وقوع وفيات في إيران بسبب فيروس (كورونا) أدى لأن يتم إرجاع الشاب جبر إلى طهران، إلى اليوم، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد أي حالة مصابة بفيروس (كورونا) لأن أعداد الفلسطينيين بإيران محصورة، ومعظمهم طلاب جامعات.



وطالب السفير الزواوي، السلطة الفلسطينية، بضرورة ايجاد استثناءات، باستخدام خطوط دول أخرى، مثل باكستان، وأفغانستان، حتى يتمكن الفلسطينيون من مغادرة طهران باتجاه فلسطين.