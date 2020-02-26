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العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول

العراق يمنع منح تأشيرات الدخول للوافدين من سبع دول
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأربعاء، عن توجيه الوزارة بمنع منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين إلى العراق من سبع دول.

وقال الصحاف، وفق (روسيا اليوم)، إن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم وجّه سفارات العراق في الصين، وإيران، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا، وسنغافورة بإيقاف منح سمات الدخول للوافدين" من هذه الدول.

وأضاف أن "التوجيه يستثني العراقيين الوافدين من هذه الدول، وكذلك الدبلوماسيّين العاملين في البعثات الدبلوماسيّة، والوفود الرسمية، شريطة أن يخضعوا لإجراءات وزارة الصحة".

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