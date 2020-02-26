مستوطنون يعطبون إطارات ثماني مركبات في ياسوف بسلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أعطب مستوطنون، اليوم الأربعاء، إطارات ثماني مركبات في قرية ياسوف شرق سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين أعطبوا اطارات المركبات بعد اقتحامهم لحارة الشتل في القرية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
أعطب مستوطنون، اليوم الأربعاء، إطارات ثماني مركبات في قرية ياسوف شرق سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين أعطبوا اطارات المركبات بعد اقتحامهم لحارة الشتل في القرية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
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