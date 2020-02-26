دولي

إجراء جديد من دول الإتحاد الأوروبي بشأن فيروس (كورونا)

إجراء جديد من دول الإتحاد الأوروبي بشأن فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال ممثل المفوضية الأوروبية، إن دول الإتحاد الأوروبي يمكنها فرض مراقبة الحدود بشكل مستقل فيما يتعلق بتهديدات الأمن والصحة.

وقال ممثل المفوضية: "يحق لبلدان الإتحاد الأوروبي أن تطبق بشكل مستقل تدابير الرقابة لأسباب تتعلق بالسلامة أو الصحة، في هذه الحالة، يمكن اتخاذ هذه التدابير، لكن يجب أن تستند إلى تحليل المخاطر والبيانات العلمية"، وفق وكالة (سبوتنك). 

وفي وقت سابق ، أكد ممثلو المفوضية الأوروبية على أن منظمة الصحة العالمية لم تقدم توصيات بعد بشأن وقف الحركة.وأضافت المفوضية الأوروبية أيضًا "أن رد فعل الاتحاد الأوروبي على الوضع مع فيروس كورونا يستند إلى ثلاثة مبادئ: تحليل الوضع والتنسيق والاستجابة النسبية".

وأبلغت السلطات الصينية، في 31 كانون أول/ديسمبر 2019 ،  منظمة الصحة العالمية عن بداية انتشار وباء كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وتجاوز عدد الأشخاص المصابين في الصين القارية 77 ألف شخص ، توفي 2592 ، وتم علاج عن أكثر من 24 ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد أصيب 1769 مات منهم 17 شخصا.

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