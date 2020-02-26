شاهد: طبيب مبارك يكشف مفاجأة لأول مرة عن طبيعة مرضه









وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك"، وأرفق تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.







وتابع: "مبارك كان في قمة الذوق والأخلاق وخفة الظل، ولم أقابل شخص في هذا المنصب رفيع المستوى في هذا الخلق".وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ92 عاما، ونشر علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل، تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال فيها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك"، وأرفق تغريدته بمقطع فيديو يظهر فيها حسني مبارك مرتديا الزي العسكري وفيها أبرز تصريحاته وخطاباته.

رام الله - دنيا الوطنقال الدكتور ياسر عبد القادر، الطبيب المعالج للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، إن الأخير أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون.وأوضح عبد القادر، لقناة (الحدث اليوم)، مساء أمس الثلاثاء، أن "مبارك، أصيب بسرطان في الإثني عشر، وتم إجراء جراحة ناجحة وصلت نسبة الشفاء لـ100%".وأضاف أن "مبارك، كان شخصا له هيبة حتى بعد انتهاء فترة رئاسته"، مشيرا إلى أن "مبارك، كان على وعي كامل بكل ما يحدث حتى قبل وفاته".