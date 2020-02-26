دولي

الصين تُعلن حصيلة جديدة لإصابات فيروس (كورونا)

الصين تُعلن حصيلة جديدة لإصابات فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، إن بر الصين الرئيسي سجل 406 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، يوم الثلاثاء، انخفاضا من 508 حالات في اليوم السابق.

وبهذا يصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في بر الصين الرئيسي إلى 78064 حالة حتى الآن، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك). 

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في بر الصين الرئيسي 2715 حالة وفاة، حتى نهاية الثلاثاء بزيادة 52 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي الواقع بوسط البلاد ومركز تفشي الفيروس 401 حالة إصابة جديدة في 25 شباط/شباط مقابل 499 حالة في اليوم السابق، وفقا للجنة الصحة الوطنية بالصين.

كانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31  كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، "فيروس كورونا المستجد" الذي ظهر في الصين، على أنه "وباء"، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

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