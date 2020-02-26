تفاصيل لقاء قطري إسرائيلي أممي بشأن قطاع غزة في القدس





وحسب التلفزيون، يأتي ذلك بعد أسابيع من زيارة رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي للدوحة، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية كاملة بين البلدين.





وتلعب قطر دور الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تماما كما مصر والأمم المتحدة، حيث بادر أبوركن إلى هذا الاجتماع الثلاثي، الذي ناقش جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وسبل إعادة الهدوء إلى جنوب إسرائيل. ونقل المبعوث القطري ومبعوث الأمم المتحدة الرسائل المُتبادلة بين إسرائيل وحماس.





وحسب القناة الإسرائيلية، فإن حماس بعثت برسالة إلى إسرائيل بواسطة الوسطاء، تطالب فيها إسرائيل بإزالة القيود المفروضة على حركة المرور في معبري بيت حانون/إيرز، وكرم أبوسالم للبضائع بين القطاع وإسرائيل، وأيضا إزالة القيود المفروضة على مساحة الصيد، التي يبلغ طولها 15 ميلًا وأغلقتها إسرائيل تمامًا، كما تطالب حماس إسرائيل، بالسماح لآلاف التجار والعمال من غزة، بالعودة إلى العمل في إسرائيل.



رام الله - دنيا الوطنقال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، إن الجنرال الإسرائيلي كميل أبو ركن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، التقى أمس الثلاثاء في مدينة القدس بالسفير القطري محمد العمادي، ومبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.