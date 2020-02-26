شاهد: اندلاع مواجهات بنابلس بعد اقتحام 2000 مستوطن منطقة قبر يوسف











رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات عنيفة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، بعد اقتحام عشرات المستوطنين، فجر اليوم الأربعاء، منطقة قبر يوسف بمدينة نابلس.وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي، أن قواته أمنت فجر اليوم، اقتحام 2000 مستوطن، لمدينة نابلس، لأداء طقوس في منطقة قبر يوسف.بدوره، قال موقع (حدشوت بتاخون سدي) الإسرائيلي: "قوات الجيش الاسرائيلي أمنت اقتحام عشرات المستوطنين لمنطقة قبر يوسف في نابلس"، زعما أن قوات الجيش وجدوا عبوة كانت مزروعة في المكان، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين.