شؤون فلسطينية

طقس الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار

طقس الأربعاء: أجواء غائمة جزئياً وفرصة ضعيفة لتساقط الأمطار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائماً جزئياُ و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة  لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ،والرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئيا وشديد البرودة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2020/02/27: يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً ،والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2020/02/28: يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ليبقى الجو معتدلاً نهاراً بارداً نسبياً ليلاً ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت 2020/02/29: يكون الجو غائماً و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا نهاراً شديد البرودة ليلاً ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق معظم المناطق ،والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-8 18-10 18-10 بيت لحم 13-8 18-10 18-10
رام الله والبيرة 12-7 17-9 17-9 طولكرم 17-11 21-13 21-13
نابلس 14-8 19-11 19-11 قلقيلية 17-11 21-13 21-13
جنين 17-10 21-12 21-12 سلفيت 13-8 18-10 18-10
طوباس 17-10 21-12 21-12 روابي 14-8 19-11 19-11
الخليل 12-7 17-9 17-9 غزه 18-12 22-14 22-14
أريحا 22-12 25-14 25-14 خانيونس 18-12 22-14 22-14
الأغوار الشمالية 20-10 23-12 23-12 رفح 19-11 23-13 23-13

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