شؤون فلسطينية

والد الأسير محمد الحلبي يناشد ممثلي سفراء الأتحاد الأوروبي لزيارة نجله

والد الأسير محمد الحلبي يناشد ممثلي سفراء الأتحاد الأوروبي لزيارة نجله
رام الله - دنيا الوطن
ناشد والد الأسير محمد الحلبي ممثلي  سفراء دول  الاتحاد الأوروبي  لدى السلطة الفلسطينية وإسرائيل  وممثلي الأمم المتحدة لحقوق الإنسان  للوقوف مع عدالة قضية ابنه ضد الظلم الذي يتعرض له والمحاكمات الغير عادلة  وهي الأطول في تاريخ الحركة الاسيرة

ودعا والد الأسير الحلبي ممثلي  وسفراء دول  الاتحاد الأوروبي   لزيارة  ابنه المعتقل في سجن ريمون  او ارسال ممثليهم  للاطلاع على معاناته بسبب عمله الانساني وللتأكد من برائته

وأشار والد الأسير الحلبي الى  أنه في الثالث من مارس ستكون المحكمة رقم 135 لنجله  اطول محكمة في عرفها التاريخ

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