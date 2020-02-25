دولي

ايران تعلق على حادثة تنكيل الاحتلال بجثة الشهيد الناعم

ايران تعلق على حادثة تنكيل الاحتلال بجثة الشهيد الناعم
رام الله - دنيا الوطن
أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن إدانتها لتنكيل إسرائيل بجثة شاب فلسطيني، واصفة المشهد بأنه "إجراء وحشي وغير إنساني".

وقال المتحدث باسم الخارجية، عباس موسوي، إن التنكيل بجثة الشاب الفلسطيني إجراء وحشي وغير إنساني، منددا بالغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة بحسب (روسيا اليوم).

وتابع موسوي أن "مقاومة الشعب الفلسطيني ووحدته هما السبيل الوحيد للتصدي للاحتلال الصهيوني".

كما عبر المتحدث باسم الوزارة عن أسف طهران "لصمت المجتمع الدولي إزاء الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في فلسطين المحتلة وانتهاك سيادة دول الجوار ووحدة أراضيها".

والأحد الماضي، نكلت جرافة إسرائيلية تنكل بجثمان الشهيد الفلسطيني محمد علي الناعم (27 عاما)،  حيث قتله الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم نفسه، في قطاع غزة.

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