الأردن يعلق على قرار اسرائيل بناء وحدات استيطانية شرق القدس

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مساء اليوم الثلاثاء، إعلان إسرائيل بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في منطقة E1 الواقعة شرق القدس المحتلة.





وأكد وزير الخارجية أيمن الصفدي في بيان له، أن هذا الاعلان يعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وخطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل، محذرا من تبعات هذه الخطوة.





وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل للحيلولة دون تنفيذها، مطالبا الحكومة الإسرائيلية بوقف بناء المستوطنات وتوسعتها وفقاً لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال.

رام الله - دنيا الوطن