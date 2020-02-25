عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد من روسيا والصين وتركيا والعراق بسبب إيران

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 13 كيانا وشخصية في كل من الصين والعراق وروسيا وتركيا، بتهمة دعم برنامج إيران الصاروخي.





وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن العقوبات تفرض بموجب القانون الأمريكي حول عدم الانتشار الخاص بإيران وكوريا الشمالية وسوريا، والذي يفرض حظرا على تسليم التكنولوجيات لصناعة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والجرثومية لتلك الدول وفق (روسيا اليوم).





وعلى وجه التحديد، تم إدراج 3 شركات ومواطن واحد من الصين وشركة تركية على قائمة العقوبات بتهمة دعم البرنامج الإيراني للصواريخ.





وأشارت واشنطن إلى أن المواطن الصيني له أيضا علاقة بتقديم مواد ذات الاستخدام المزدوج لباكستان.





ولم تكشف الخارجية الأمريكية عن التفاصيل حول الكيانات والأفراد الآخرين الذين استهدفتهم العقوبات، مشيرة إلى أن برنامج إيران للصواريخ لا يزال يثير مخاوف متعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.

رام الله - دنيا الوطن