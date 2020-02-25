عربي

الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا، عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وأفاد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، بأن الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 فبراير وفق (روسيا اليوم).

وأوضح عبد الرحمن بن بوزيد أنه تم اكتشاف إصابة الإيطالي بفيروس "كورونا" بفضل نظام اليقظة الذي اعتمدته البلاد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.

أخبار ذات صلة

الكشف عن صورة لترخيص دفن مبارك

الكشف عن صورة لترخيص دفن مبارك

حالة (تأهب قصوى) لصد أسراب الجراد الصحراوي في أبوظبي

حالة (تأهب قصوى) لصد أسراب الجراد الصحراوي في أبوظبي

ملك الأردن: مقبلون على استحقاق دستوري صيف هذا العام

ملك الأردن: مقبلون على استحقاق دستوري صيف هذا العام

انفجار سيارة في ساحة الأمويين بدمشق

انفجار سيارة في ساحة الأمويين بدمشق

فبراير في حياة مبارك.. شهر الترقي والتنحي والوفاة وآخر ظهور

فبراير في حياة مبارك.. شهر الترقي والتنحي والوفاة وآخر ظهور

القوات المسلحة المصرية تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

القوات المسلحة المصرية تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

هل تُقام جنازة عسكرية رسمية لحسني مبارك؟

هل تُقام جنازة عسكرية رسمية لحسني مبارك؟

شاهد: أبرز محطات الرئيس المصري الأسبق مبارك وآخر ظهور له

شاهد: أبرز محطات الرئيس المصري الأسبق مبارك وآخر ظهور له

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

ابو سيف يفتتح معرض &#34;وطن وامل&#34; للفن التشكيلي في نابلس

ابو سيف يفتتح معرض "وطن وامل" للفن التشكيلي في نابلس

الاحتلال يعتقل شقيقين من الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل شقيقين من الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

حركة (BDS): يجب حل &#34;لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي&#34;

حركة (BDS): يجب حل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

حماس: إصرار أبو مازن على عمل &#34;لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي&#34; مُخالف للإجماع الوطني

حماس: إصرار أبو مازن على عمل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" مُخالف للإجماع الوطني

رئيس سلطة المياه: نعمل على تأهيل شبكات المياه وسط وجنوب قطاع غزة

رئيس سلطة المياه: نعمل على تأهيل شبكات المياه وسط وجنوب قطاع غزة

منوعات

&#34;بوسي ضربته&#34;.. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

"بوسي ضربته".. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

نجوى كرم بتعليق ساخر &#34;كورونا&#34;: &#34;عنا مناعة من الزبالة بالبلد&#34;

نجوى كرم بتعليق ساخر "كورونا": "عنا مناعة من الزبالة بالبلد"

أغنية راب &#34;السعودي عنوان&#34; تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

أغنية راب "السعودي عنوان" تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له &#34;أحبك&#34; أمام زوجها

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له "أحبك" أمام زوجها

&#34;أنا هوريك&#34;.. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

"أنا هوريك".. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل &#34;شم أباطها&#34;

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل "شم أباطها"

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

عربي

الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس &#34;كورونا&#34;

الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

حالة (تأهب قصوى) لصد أسراب الجراد الصحراوي في أبوظبي

حالة (تأهب قصوى) لصد أسراب الجراد الصحراوي في أبوظبي

ملك الأردن: مقبلون على استحقاق دستوري صيف هذا العام

ملك الأردن: مقبلون على استحقاق دستوري صيف هذا العام

فبراير في حياة مبارك.. شهر الترقي والتنحي والوفاة وآخر ظهور

فبراير في حياة مبارك.. شهر الترقي والتنحي والوفاة وآخر ظهور