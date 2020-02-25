الجزائر تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في الجزائر، اليوم الثلاثاء، رسميا، عن تسجيل حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد.



وأفاد وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، بأن الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 فبراير وفق (روسيا اليوم).



وأوضح عبد الرحمن بن بوزيد أنه تم اكتشاف إصابة الإيطالي بفيروس "كورونا" بفضل نظام اليقظة الذي اعتمدته البلاد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.