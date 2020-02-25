أبو حمزة: (بأس الصادقين) لن تكون آخر الجولات مع الاحتلال



وأكد على ثبات وترسيخ معادلة القصف بالقصف والدم بالدم، حيث توجه بالتحية إلى فصائل المقاومة وأذرعها العسكرية والتي كانت على تواصل دائم، وعلى رأسها كتائب القسام، التي كانت قيادة سرايا القدس على تواصل مفتوح ومستمر معها.



وحيى شموخ شعبنا العزيز الصامد رغم كل ما يعانيه من ألم ووجع.





رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم سرايا القدس "أبو حمزة" في حفل تأبين الشهيد الناعم: "إن جذوة الصراع على أرض فلسطين ستبقى مشتعلة رغم كل المؤامرات".وأوضح أن عملية "بأس الصادقين" جاءت في إطار سلسلة عملياتنا ولن تكون آخر الجولات مع الاحتلال.وأشار إلى أن أي فعل مقاوم في أي وقت وأي مكان وتحت أي ظرف أو تعقيد سياسي هو فعل مشروع، ويحظى بإسناد شعبي وإجماع مقاوم.