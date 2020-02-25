شؤون فلسطينية

الشرطة: 80% من وفيات حوادث السير ذكور

الشرطة: 80% من وفيات حوادث السير ذكور
رام الله - دنيا الوطن
كشف الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن ما نسبته (80%) من الوفيات المسجلة لدى الشرطة في حوادث السير  لعام 2019  كانت من الذكور من جميع الفئات العمرية بينما كانت في عام 2018  (77,6%) من إجمالي الوفيات وفقا لإحصائيات شرطة المرور.

وأكد ارزيقات، أن أعداد الذكور الذين يقودون المركبات أكثر بكثير من النساء وفي كل عام يزداد الذكور الحاصلين على رخص قيادة لذلك قد يكون هذا السبب  في ارتفاع نسبة الذكور المتوفين في حوادث السير لاسيما حوادث الدهس والحوادث المميتة الواقعة على الطرقات الخارجية.

وأضاف ارزيقات، أن يوم الخميس كان الأكثر تكرارا للحوادث وخاصة الحوادث المميتة في كلا العامين 2018 و2019  حيث سجلت الشرطة في عام 2018 وقوع (2022) حادث سير في يوم الخميس بينما في عام 2019 سجلت (2154) حادث سير وبقي يوم الخميس اليوم الأكثر وقوعا لحوادث السير على مدار العامين.

كما بينت الإحصائيات المرورية المسجلة لدى الشرطة أن شهر حزيران هو الشهر الأكثر وقوعا لحوادث السير التي مازالت التحليلات مستمرة لتحليل هذا الوضع والأسباب التي أدت لارتفاع الحوادث في شهر حزيران.

وأن الحوادث الناتجة عن الدهس كانت (56) وفاة منها (42) وفاة في مركبات خصوصية أي ما نسبته(75%) لعام 2019 وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الدهس(52) وفاة منها(39) وفاة في مركبات خصوصية أي ما نسبته( 75%) لعام 2018 وبالتالي فإن المركبات الخصوصية هي المركبات الأكثر التي تقع بها حوداث السير اذ بلغ عدد حوادث الوفيات (115)حادث منها(92) حادث في مركبات خصوصية إي ما نسبته(80%) في عام 2019 .

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