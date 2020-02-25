شؤون فلسطينية

عريقات: فلسطين قدمت احالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان

عريقات: فلسطين قدمت احالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
رحب الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالبيان الذى صدر عن مجلس الامن يوم 24/2/2020 والذي دعا جميع الأطراف للإبقاء على دعمهم لمبدأ الدولتين ، والامتناع عن كل ما يدمر هذا الخيار ، وذلك فى رد على اعلان الحكومة الاسرائيلية عن قراراتها ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية فى مدينة القدس الشرقية المحتلة ، وبما يشمل إعلانها اليوم عن القرار ببناء ٣٥٠٠ وحدة استيطانية لمستوطنة E1.

وشدد عريقات ان كل حجر استعماري استيطاني يرقى الى جريمة حرب ، مؤكدا ان دولة فلسطين قدمت احالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي وتتابع تقديم كل ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية بهذا الشأن ، معربا عن ثقته بقرب فتح تحقيق قضائي مع المسؤليين الاسرائيليين حول الاستيطان وغيره من جرائم الحرب التى ترتكب بحق الشعب الفلسطيني .


وقال ان الإعلان الاسرائيلي اليوم لا يشكل فقط تدميرا لامكانية الحفاظ على خيار الدولتين ولكن يدمر مصداقية اعضاء مجلس الامن ، حيث اعتبر الإعلان عن بناء مستوطنة E1 ردا اسرائيليا على بيان اعضاء مجلس الامن ، حيث منع المجتمع الدولي اسرائيل من بناء هذه المستوطنة على مدى العقدين الماضيين.

ودعا عريقات مجلس الامن وأعضاء اللجنة الرباعية الدولية لعقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات واستنادا الى أسس وركائز القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة ومبادرة السلام العربية وبما يضمن إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش الى جانب دولة اسرائيل على حدود 1967 ، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والاسرى استنادا للقرارات الدولية ذات الصلة .


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