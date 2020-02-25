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حالة (تأهب قصوى) لصد أسراب الجراد الصحراوي في أبوظبي

حالة (تأهب قصوى) لصد أسراب الجراد الصحراوي في أبوظبي
رام الله - دنيا الوطن
أجرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مسحا لمناطق واسعة من المزارع في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة، حيث تمت مكافحة بعض أسراب الجراد الصحراوي في مساحات قدرت بـ600 دونم.

ورفعت الهيئة حالة الاستعداد والتأهب إلى الدرجة القصوى، لمواجهة أية مجموعات من أسراب الجراد الصحراوي القادمة من مناطق توالده في الجزيرة العربية وسواحل البحر الأحمر، مؤكدة استمرار عمليات المسح الشامل على مستوى إمارة أبوظبي، بالتعاون مع البلديات وبخاصة المناطق الحدودية بحسب (الامارات اليوم).

من جهته، أكد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في الهيئة، محمد سلمان الحمادي، على جاهزية الهيئة واستعدادها الكامل للتعامل مع ظاهرة هجرة الجراد ومكافحته بالطرق الآمنة والمبيدات الحشرية، مشيرا إلى أن "الهيئة شكلت فريق عمل يتابع عن كثب حالة الجراد المهاجر عبر الحدود ويتولى التنسيق مع مختلف الهيئات الحكومية والتدخل السريع للحد من مخاطر الجراد على المزروعات وإنتاجية المزارع".

وأضاف: "تلقينا عددا من الشكاوي التي تفيد بوصول مجموعات بسيطة من الجراد الصحراوي إلى إحدى المناطق الزراعية بالقرب من سواحل جزيرة دلما، حيث جرى التعامل الفوري معها، وقام فريق من الفنيين مجهز بمعدات الرش اللازمة بإجراء مسح شامل للمنطقة بالتعاون مع بلدية الظفرة، وتمت بحمد الله تمت السيطرة على أعداد الجراد ومكافحتها دون أن تلحق أضرارا تذكر بالمزروعات".

وشدد الحمادي، على التزام الهيئة بتعزيز التعاون مع البلديات والمزارعين لحماية المزارع من أضرار انتشار الجراد وتكثيف جهود المكافحة بالإضافة إلى التوعية بطرق التعامل معه.

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