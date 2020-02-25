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ثلاث حالات وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" في شمال إيطاليا

ثلاث حالات وفاة جديدة جراء فيروس "كورونا" في شمال إيطاليا
رام الله - دنيا الوطن
 أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر تفشي فيروس "كورونا" المستجد في شمال إيطاليا.

وأكدت وكالة "رويترز" أن الوفيات الجديدة سجلت لدى أشخاص مسنين، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 322، أغلبهم في شمال البلاد.

ومع تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع عدد الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس إلى 10.

من جهته، قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، إن الدول التي لها حدود مع إيطاليا أعربت عن التزامها بإبقاء الحدود مفتوحة، على الرغم من تفشي الفيروس.

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