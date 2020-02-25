الاحتلال يعتقل شقيقين من الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، شقيقين من خربة الحديدية بالأغوار الشمالية.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن الاحتلال اعتقل الشقيقين معاذ وصخر عبد الرحيم بشارات، من خربة الحديدية، بعد مداهمة خيام والدهما.