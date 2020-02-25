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ملك الأردن: مقبلون على استحقاق دستوري صيف هذا العام

ملك الأردن: مقبلون على استحقاق دستوري صيف هذا العام
رام الله - دنيا الوطن
قال ملك الأردن عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، إن المملكة مقبلة على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام.

وشدد عبد الله الثاني على ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية وفق (بترا).

وأكد على أهمية التشاركية بين الحكومة والبرلمان للعمل على التشريعات المهمة، والاستمرار بتطوير الجهاز القضائي.

وأشار عبد الله الثاني إلى أن المطلوب من الجميع دعم وتطبيق الحزم والبرامج الاقتصادية، وبما ينعكس إيجابا وبشكل ملموس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

من جهتهم، أكد المجتمعون جاهزية مؤسسات الدولة للسير بإجراء الانتخابات النيابية، وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات.

وجاءت تصريحات العاهل الأردني، خلال اجتماع مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية ونائب رئيس المجلس القضائي، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقد لبحث قضايا الشأن المحلي والإقليمي.

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