الاحتلال يعتقل فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، عددا من الفلسطينيين من أنحاء مختلفة بالضفة الغربية والقدس المختلتين.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن مخابرات الاحتلال اعتقلت الشاب عبدالله الحرباوي (21عاما) من باب الساهرة بمدينة القدس المحتلة، منوهة إلى أنه من سكان حارة السعدية بالقدس القديمة.



كما اعتقلت قوات الطفل عصام قعدان من بلدة جيوس شرق قلقيلية، بحسب ما قالت المصادر.



وتعتقلت قوات الاحتلال أيضا الشابين، منذر نايف طميزة (30 عاما)، ونور ماهر طميزة (27 عاما)، بعد تفتيش منزليهما، في بلدة إذنا غرب الخليل.