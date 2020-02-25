شؤون فلسطينية

حركة (BDS): يجب حل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

حركة (BDS): يجب حل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جددت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، وهي أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، إدانتها للتطبيع بأشكاله، وعلى رأسه "التنسيق الأمني".

وكررت اللجنة دعوتها لتصعيد الضغط الشعبي السلمي من أجل التنفيذ الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا، الداعية لفك الارتباط مع الاحتلال.

وجدد مطلب جماهيرنا الفلسطينية العريضة بحل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" كرأس حربة في التطبيع الرسمي الفلسطيني مع الاحتلال والحركة الصهيونية.

ودعت اللجنة الوطنية "كل من يشارك في أعمال هذه اللجنة أو غيرها من الأطر التطبيعية للتراجع علناً عن التطبيع والاعتذار لشعبنا عن تلك المشاركة، تعزيزاً للوحدة الوطنية في وجه مخططات تصفية القضية الفلسطينية المرتبطة بمشروع نتنياهو-ترامب". 

وأضافت: "شعبنا يعي تماماً من مقاومته الشعبية الممتدة لعقود ضد المشروع الاستعماري-الاستيطاني الصهيوني أن التطبيع يتناقض جوهريّاً مع نضالنا من أجل التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، كما يعي شعبنا خطورة التطبيع كذلك كسلاح يستخدمه المستعمِرون لاستعمار عقول المستعمَرين لتذويت الهزيمة والقبول بالاستعمار كقدر محتوم، وكجسر للتطبيع مع الأنظمة الاستبدادية العربية من المحيط إلى الخليج".

وأوضح أن "إسرائيل توظّف ومجموعات ضغطها عالمياً التطبيع  تحت شعار، (لا تكونوا فلسطينيين/عربًا أكثر من الفلسطينيين/العرب أنفسهم)، في حربها المفتوحة على حركة المقاطعة (BDS) لتقويض حركة التضامن العالمية الضخمة المنضوية في هذه الحركة".

أخبار ذات صلة

الشرطة: 80% من وفيات حوادث السير ذكور

الشرطة: 80% من وفيات حوادث السير ذكور

عريقات: فلسطين قدمت احالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان

عريقات: فلسطين قدمت احالة رسمية للمحكمة الجنائية الدولية حول الاستيطان

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

ابو سيف يفتتح معرض &#34;وطن وامل&#34; للفن التشكيلي في نابلس

ابو سيف يفتتح معرض "وطن وامل" للفن التشكيلي في نابلس

الاحتلال يعتقل شقيقين من الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل شقيقين من الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

حماس: إصرار أبو مازن على عمل &#34;لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي&#34; مُخالف للإجماع الوطني

حماس: إصرار أبو مازن على عمل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" مُخالف للإجماع الوطني

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

ابو سيف يفتتح معرض &#34;وطن وامل&#34; للفن التشكيلي في نابلس

ابو سيف يفتتح معرض "وطن وامل" للفن التشكيلي في نابلس

الاحتلال يعتقل شقيقين من الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل شقيقين من الأغوار الشمالية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية

حركة (BDS): يجب حل &#34;لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي&#34;

حركة (BDS): يجب حل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي"

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

حماس: إصرار أبو مازن على عمل &#34;لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي&#34; مُخالف للإجماع الوطني

حماس: إصرار أبو مازن على عمل "لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي" مُخالف للإجماع الوطني

الوزير الصالح: مستمرون في تلبية احتياجات المواطنين والعمل بمناطق (ج)

الوزير الصالح: مستمرون في تلبية احتياجات المواطنين والعمل بمناطق (ج)

منوعات

&#34;بوسي ضربته&#34;.. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

"بوسي ضربته".. كيف كانت ردود فعل النجمات على خيانة أزوجهن؟

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

حقائق جديدة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

قصي خولي يخرج عن صمته ويعلق على فيديو مديحة الحمداني

نجوى كرم بتعليق ساخر &#34;كورونا&#34;: &#34;عنا مناعة من الزبالة بالبلد&#34;

نجوى كرم بتعليق ساخر "كورونا": "عنا مناعة من الزبالة بالبلد"

أغنية راب &#34;السعودي عنوان&#34; تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

أغنية راب "السعودي عنوان" تحظى بإعجاب النشطاء.. وبطلة الكليب تجذب الأنظار

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له &#34;أحبك&#34; أمام زوجها

رد مُفاجئ من راشد الماجد على معجبة قالت له "أحبك" أمام زوجها

&#34;أنا هوريك&#34;.. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

"أنا هوريك".. حرب تصريحات بين باسم سمرة ومحمد رمضان

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

في تحدٍ صارخ.. حمو بيكا يكسر قرار هاني شاكر بهذه الطريقة

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل &#34;شم أباطها&#34;

فنانة كويتية تطلب مليوني دينار مقابل "شم أباطها"

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

ديانا كرزون تدخل القفص الذهبي.. وهذا هو العريس

عربي

حالة (تأهب قصوى) لصد أسراب الجراد الصحراوي في أبوظبي

حالة (تأهب قصوى) لصد أسراب الجراد الصحراوي في أبوظبي

ملك الأردن: مقبلون على استحقاق دستوري صيف هذا العام

ملك الأردن: مقبلون على استحقاق دستوري صيف هذا العام

القوات المسلحة المصرية تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

القوات المسلحة المصرية تنعى الرئيس الأسبق حسني مبارك

هل تُقام جنازة عسكرية رسمية لحسني مبارك؟

هل تُقام جنازة عسكرية رسمية لحسني مبارك؟