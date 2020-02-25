اشتية يتسلم التقرير السنوي للشرطة ويشيد بجهودهم

رئيس الوزراء محمد اشتية ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله

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رام الله - دنيا الوطن

تسلم رئيس الوزراء وزير الداخلية محمد اشتية، خلال استقباله مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، التقرير السنوي للعام 2019 الصادر عن الشرطة.



واشاد رئيس الوزراء بجهود الشرطة وتوجيهات مدير عام الجهاز في توفير الأمن والأمان للمواطنين وحماية ممتلكاتهم، وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء، الأمر الذي انعكس ايجابا في انخفاض نسبة الجريمة والحوادث.